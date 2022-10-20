В Україні стрибнули ціни на популярний овоч: названо причини здорожчання

Пропозиції на цей товар зростають як серед населення, так і серед компаній-оптовиків

Поки українці сподіваються на здешевшання гречки, в Україні поповзли вгору ціни на один з сезонних та найпопулярніших овочів, на моркву. Наразі коренеплоди стали дорожчими втричі, якщо порівнювати їх із минулорічними цінами. Водночас, попри суттєве здорожчання, на цьому тижні розцінки на моркву знову почали повзти угору.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, зараз в країні виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 15-18 гривень за кілограм, а це у середньому дорожче аж на 18% дорожче, ніж по завершенню минулого робочого тижня. На думку галузевих експертів, тенденція зростання цін наразі спостерігається виключно у сегменті моркви високої якості. Зазвичай цей товар закуповується задля закладення у сховища.

Фермери відзначають, що зараз закупівлею моркви займаються як компанії-оптовики, які займаються її зберіганням, так і населення, котре сформовує певні запаси на зимовий період. Окрім цього, стабільним залишається збут у роздрібних мережах.

Аналітики зазначають, що ціни на моркву в Україні вже втричі більші, аніж упродовж аналогічного періоду минулого, 2021 року. Водночас учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження відпускних цін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українцям доведеться викладати за яйця вже цієї осені та що буде з цінами на цей популярний продукт надалі.