Які овочі подорожчають узимку – експерт назвав Топ-3 позиції, які злетять у ціні

Основні складові українського борщу подорожчають і завозитимуться з-за кордону

Наступна зима стане, можливо, рекордною для цін на деякі овочі, насамперед це стосуватиметься тих з них, які вирощувалися в основному в Херсонській та на Запорізькій області, чиї території тимчасово окуповані Росії.

Подорожчання торкнеться ціни на капусту, моркву та ріпчасту цибулю, які складають основу борщового набору та вирощувалися в основному саме на півдні. Про це у своїй колонці для AgroTimes пише керівник проекту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях було зосереджено до 40% комерційного виробництва цибулі та 30% виробництва моркви. Білоголова капуста в жовтні коштує в опті в середньому втричі дорожче, ніж рік тому. А морква приблизно в 1,5 рази – 23 гривні проти 16 гривень у 2021. Учетверо порівняно з минулим роком подорожчала цибуля.

Саме морква, цибуля та капуста, стануть найдорожчими овочами наступної зими. Так, капусту та моркву почнуть масово імпортувати з початку майбутнього 2023 року. Обсяги імпорту тільки зростатимуть.

При цьому найкритичнішою залишається ситуація з цибулею. Його вже активно імпортують, оскільки замінити 40% його виробництва на Херсонщині просто нічим. Як наслідок цього, наголошує Хорев, цибуля може очолити рейтинг найвищих цін навесні 2023 року серед решти позицій борщового набору.

З добрих новин: залишаться не надто високими ціни на картоплю та буряк. Сьогодні в опті їхня ціна в середньому не перевищує 8 гривень за кілограм.

Загалом через війну та девальвацію гривні важко прогнозувати ціни на овочі, але ціна на багато з них зростатиме.