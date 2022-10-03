До 300% — які овочі рекордно зросли в ціні в Україні і що на нас чекає восени

Ціни на овочі впали до свого дна, тепер вони можуть тільки зростати, хоча вони й так б’ють рекорди

Цієї осені ціни на багато овочів в Україні встановили нові історичні рекорди, тому цибуля зросла в ціні порівняно з восени 2021 року на 300%, і це пояснюється тим, що до 35% цієї культури постачала на Ринок Херсонщина.

Інший критичний овоч – морква, якою Херсонщина постачала на ринок до 30%, пише The page.

Швидко дорожчають також помідори, баклажани та перець, чий ареал вирощування багато в чому також південні регіони. Наприклад, тепличні помідори багато в чому вирощуються в Запорізькій області, чия більшість знаходиться в окупації.

Замінити це постачання можна лише імпортними овочами, на початку війни український ринок багато в чому наситили поляки. Із Польща завозилася цибуля по 15 гривень за кілограм. Але сьогодні вони самі зазнають його дефіциту.

Радикально протилежна ситуація з картоплею – основні регіони-виробники знаходяться поза зоною бойових дій, і тому ціни на неї невеликі – в опті цей овоч коштує 3-6 гривень за кілограм. Щоправда, знижуватися в ціні вона не буде, оскільки вартість вже досягла свого мінімуму.

Інша справа — овочі, які сьогодні в Україну імпортуються.

"Завозити овочі в Україну сьогодні – це дороге задоволення. Крім військових дій, подорожчала більше, ніж удвічі логістика: впливають і ціни на бензин і те, що доставки з Туреччини, Іспанії, Румунії через перевантажені гуманітаркою кордони забирають набагато більше часу. Також на цінах далася взнаки девальвація гривні та подальше знецінення валюти", — пояснив керівник проектів АПК-інформ "Овочі та фрукти" Олександр Хорев.

У зв’язку з війною та девальвацією гривні важко прогнозувати ціни на овочі, але на думку експертів на цибулю, капусту, моркву, помідори, перець і частково огірки, ціни залишатимуться високими і зростатимуть далі.

За офіційними даними Держстату України ціни на продукти з початку року зросли на 25%, у тому числі на фрукти – 60,2% та овочі – 58,5%.