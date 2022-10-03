До 300% - какие овощи рекордно выросли в цене в Украине и что нас ждет осенью

Цены на овощи упали до своего дна, теперь они могут только расти, хотя они и так бьют рекорды

Этой осенью цены на многие овощи в Украине установили новые исторические рекорды, так лук вырос в цене в сравнении с осенью 2021 года на 300%, и это объясняется тем, что до 35% этой культуры поставляла на Рынок Херсонщина.

Другой критический овощ – морковь, которой Херсонщина поставляла на рынок до 30%, пишет The page.

Быстро дорожают также помидоры, баклажаны и перец, чей ареал выращивания во многом также именно южные регионы. К примеру тепличные помидоры во многом выращиваются в Запорожской области, чья большая часть находится в оккупации.

Заменить это поставки можно только импортными овощами, в начале войны украинский рынок во многом насытили поляки. Из Польш завозился лук по 15 гривен за килограмм. Но сегодня они сами испытывают его дефицит.

Радикально противоположная ситуация с картофелем – основные регионы-производители находятся вне зоны боевых действий, и потому цены на него невелики – в опте данный овощ стоит 3-6 гривен за килограмм. Правда снижаться в цене она не будет, так как стоимость уже достигла своего минимума.

Другое дело овощи, которые сегодня в Украину импортируются.

"Завозить овощи в Украину сегодня – это дорогое удовольствие. Кроме военных действий, подорожала больше, чем вдвое логистика: влияют и цены на бензин и то, что доставки из Турции, Испании, Румынии из-за перегруженных гуманитаркой границ забирают гораздо больше времени. Также на ценах сказалась девальвация гривны и дальнейшее обесценивание валюты", — объяснил руководитель проектов АПК-информ "Овощи и фрукты" Александр Хорев.

В связи с войной и девальвацией гривны, тяжело прогнозировать цены на овощи, но по мнению экспертов на лук, капусту, морковь, помидоры, перец и частично огурцы, цены будут оставаться высокими и будут расти дальше.

По официальным данным Госстата Украины цены на продукты с начала года выросли на 25%, в том числе на фрукты – 60,2% и овощи – 58,5%.