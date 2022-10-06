Какие овощи подорожают зимой – эксперт назвал Топ-3 позиции, которые взлетят в цене

Основные составляющие украинского борща подорожают и будут завозиться из-за границы

Грядущая зима станет, возможно, рекордной для цен на некоторые овощи, прежде всего это коснется тех из них, которые выращивались в основном в Херсонской и на части Запорожской области, чьи территории временно оккупированы рф.

Подорожание затронет цены на капусту, морковь и репчатый лук, которые составляют основу борщевого набора и выращивались в основном именно на юге. Об этом в своей колонке для AgroTimes пишет руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

По его словам на временно оккупированных территориях были сосредоточены до 40% коммерческого производства лука и 30% производства моркови. Белоголовая капуста в октябре стоит в опте в среднем втрое дороже, чем год назад. А морковь примерно в 1,5 раза – 23 гривни против 16 гривень в 2021. Вчетверо в сравнении с прошлым годом подорожал репчатый лук.

Именно морковь, лук и капуста, станут наиболее дорогими овощами будущей зимой. Так, капусту и морковь начнут массово импортировать с начала будущего 2023 года. Объемы импорта будут только расти.

При этом самой критической остается ситуация с луком. Его уже активно импортируют, поскольку заменить 40% его производства на Херсонщине, попросту нечем. Как следствие этого, подчеркивает Хорев, лук может возглавить рейтинг самых высоких цен весной 2023 года среди остальных позиций борщового набора.

Из хороших новостей: останутся не слишком высокими цены на картофель и буряк. Сегодня в опте их цена в среднем не превышает 8 гривен за килограмм.

В целом же из-за войны и девальвации гривни, тяжело прогнозировать цены на овощи, но цена на многие из них будет расти.