До 80 гривень або дешевше – скільки заплатимо за курячі яйця восени

яйцям обіцяють зміну ціни вже наприкінці жовтня

Звичайні курячі яйця за перший місяць осені встигли перетворитися на справжній делікатес, адже їхня вартість в Україні сьогодні зросла десь до 80 гривень за десяток, що приблизно на 40% дорожче ніж у вересні, а у серпні яйца коштували не дорожче 30 гривень..

Такий швидкий стрибок серйозно стурбував українців і за питання взялися навіть на урядовому рівні. Так, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону заявив, що виробництва своєї агропродукції для внутрішнього забезпечення вистачає. За словами чиновника, внаслідок цього ціна на яйця "вирівнюється" вже найближчим часом.

Директор профільної асоціації Союзу птахівників Сергій Карпенко розповів на брифінгу 18 жовтня, що ціни на яйця мають стабілізуватися вже до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

"Очікуємо цього місяця на збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів’я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів", — сказав Карпенка.

Він додав, що зростання цін на яйця відбулося через сезонні коливання кількості продукції, Причиною зростання цін експерт назвав сезонність, коли після літньої спеки яйця, що швидко псуються, завжди дорожчають, зменшення кількості виробників у попередні два роки і через повномасштабне вторгнення Росії.

Також у листопаді обіцяють зниження цін на інший дорогий та популярний в українців продукт – гречану крупу.