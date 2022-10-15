Подорожчання яєць, олії та цукру: чи слід українцям очікувати на дефіцит

Внутрішній ринок буде забезпечений

Останніми тижнями українці помітили суттєве зростання цін на важливі продукти, зокрема, на цукор, олію та яйця. Проте, хвилюватися на потрібно, адже країна здатна забезпечити внутрішній ринок і дефіциту не станеться. Вже скоро ціни на курячі яйця повернуться на попередні позиції.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону на ICTV. За його словами, подорожчання продуктів сталося на тлі нестачі несучих курей, знищення російськими окупантами птахофабрик і скорочення виробництва. Крім того, через війну в Україні та погодні умови прогнозований збір соняшнику в цьому році став меншим, ніж у 2021 році.

"Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію та подорожчання логістики, подорожчання олії не повинно бути", — зазначив міністр.

До того ж він пояснив, що цукрових буряків також було менше посіяно, ніж торік, але навіть цього вже вистачить для внутрішнього ринку України. Дефіциту цукру та його подорожчання не очікується.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин розповіла, наскільки злетіли ціни на яйця цього року. Крім того, вона пояснила, чого слід очікувати найближчим часом.