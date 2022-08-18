Третина заводів не працюватиме: чого чекати від цін на цукор в Україні

Цього року цукрових буряків планують зібрати трохи менше, ніж 2021 — на 20 відсотків

Середина серпня означає активний початок процесу зимових занепадів, що, своєю чергою, впливає на попит населення на цукор. Не дивно, що ціни на цю продукцію трохи піднялися, але це ще не межа. За словами аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, вартість цукру найближчим часом знову зміниться у бік подорожчання. Не останнім фактором, що впливає на це, є відмова працювати щонайменше десяти із 32 цукрових заводів, які є в Україні.

Більше деталей спеціалістка розповіла виданню "РБК-Україна". Литвин наголосила, що підприємства вирішили призупинити своє функціонування через подорожчання газу, який дуже важливий у виробництві цукрової продукції.

При цьому вона переконана, що Україна здатна самостійно забезпечити себе цукром. На це вплине і більшість працюючих заводів, і кількість цукрових буряків, які планують зібрати аграрії цього сезону. За словами експертки, у 2022 році під цю культуру зайнято 179 тисяч гектарів посівної площі, що на 20% менше, ніж торік. Проте навіть такої кількості Україні цілком буде достатньо.

"Урожай нового року, швидше за все, дозволить перекрити внутрішню річну потребу України, тому переживати за наявність цукру протягом наступного року причин немає", — наголосила Світлана Литвин.

Проте представниця УКАБ додала, що подорожчання цієї продукції уникнути не вдасться. На це впливають нинішні газові тарифи, а також трохи обмежений попит за достатньої пропозиції.

"Виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття десяти цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде складно", — резюмує експерт.

Середні ціни на цукор у серпні по Україні. Дані: портал "Мінфін"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися ціни на більшість найпопулярніших серед українців продуктів. Більшість із них підвищилась, але деякі й вельми знизилися у вартості.

Втім, експерти прогнозують новий стрибок цін уже восени 2022 року. Що саме подорожчає, читайте у нашому докладному матеріалі.