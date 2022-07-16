В Україні дорожчає цукор: чи надовго і що на це впливає
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Один із факторів, що впливають на ціну, — початок сезону консервації
Поки в Україні прогнозується незначне зниження вартості практично всієї м’ясної продукції, цукор продовжує повільно, але впевнено повзти вгору ціновими сходами. У середньому ціна за кілограм становить близько 30 гривень, але в найближчі тижні все може змінитися ще більше.
Що саме впливає на це зростання стало відомо від аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлани Литвин. Як пише "РБК-Україна", лише за червень цукор став одним із рекордсменів подорожчання серед іншої популярної в Україні продукції.
Поки що розраховувати на зниження цін не варто, це відбудеться вже ближче до початку осені. Поки що свій вплив на вартість цукру мають відразу кілька причин:
- підвищення попиту через початок сезону "закруток" — багато хто запасається компотами та варенням на зиму;
- зростання цін на паливо та інші енергоносії, здорожчання вартості доставки продукції та сировини;
- кінець сезону, який традиційно є трохи дорожчим.
Однак довго з такою вартістю цукру українцям миритись не доведеться. Збирання цукрових буряків починається у вересні, нагадує Литвин, що дозволить ринку наповнитися новою, свіжою продукцією.
Втім, тут головне, щоби на врожайність не вплинули погодні умови та нинішні непрості військові реалії. До того ж, на ціну може вплинути і зростання інфляції в країні, що також пов’язане з бойовими діями.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися чи зміняться у найближчому майбутньому ціни на найпопулярніші товари серед українців. Мова не тільки про продукцію, а й паливо.