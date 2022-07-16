В Україні дорожчає цукор: чи надовго і що на це впливає

Один із факторів, що впливають на ціну, — початок сезону консервації

Поки в Україні прогнозується незначне зниження вартості практично всієї м’ясної продукції, цукор продовжує повільно, але впевнено повзти вгору ціновими сходами. У середньому ціна за кілограм становить близько 30 гривень, але в найближчі тижні все може змінитися ще більше.

Що саме впливає на це зростання стало відомо від аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлани Литвин. Як пише "РБК-Україна", лише за червень цукор став одним із рекордсменів подорожчання серед іншої популярної в Україні продукції.

Поки що розраховувати на зниження цін не варто, це відбудеться вже ближче до початку осені. Поки що свій вплив на вартість цукру мають відразу кілька причин:

підвищення попиту через початок сезону "закруток" — багато хто запасається компотами та варенням на зиму;

зростання цін на паливо та інші енергоносії, здорожчання вартості доставки продукції та сировини;

кінець сезону, який традиційно є трохи дорожчим.

Однак довго з такою вартістю цукру українцям миритись не доведеться. Збирання цукрових буряків починається у вересні, нагадує Литвин, що дозволить ринку наповнитися новою, свіжою продукцією.

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Втім, тут головне, щоби на врожайність не вплинули погодні умови та нинішні непрості військові реалії. До того ж, на ціну може вплинути і зростання інфляції в країні, що також пов’язане з бойовими діями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися чи зміняться у найближчому майбутньому ціни на найпопулярніші товари серед українців. Мова не тільки про продукцію, а й паливо.