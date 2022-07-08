Ціни в магазинах продовжують повзти нагору: що з продуктів подешевшає вже восени

Крупи та овочі зросли в ціні найбільше, але є надія на їхнє зниження

З початку війни зростання цін на продукти харчування в Україні перевищило 30% і зробило основний внесок в інфляцію, яка за даними НБУ в першому півріччі склала 20,1%.

Прискорення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, насамперед пов’язаними з війною:

порушення виробничих та логістичних шляхів

руйнування активів та інфраструктури

обмеженість запасів та можливостей імпорту

окупація територій.

Одним із найбільш серйозних подорожчань стали зростання цін на овочі, крупи, головним чином гречку, та м’ясо.

При цьому мораторій на зростання тарифів ЖКГ і фіксований курс долара поки стримують зростання інфляції.

При цьому, як повідомляє портал "Мінфін", у липні вже встигли подорожчати крупи, макаронні вироби, олія, борошно і цукор у середньому на 0,8%. Так від 2 до 4 гривень зросла ціна на рис, приблизно на 2 гривні подорожчала олія та на 1 гривню – цукор.

Водночас деякі продукти, наприклад, гречка, після збирання нового врожаю може впасти в ціні, також обіцяють більше овочів, але загалом хоч і голод країні не загрожує, зростання цін на багато продуктів навряд чи вдасться уникнути.