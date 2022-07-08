Ціни в магазинах продовжують повзти нагору: що з продуктів подешевшає вже восени
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Крупи та овочі зросли в ціні найбільше, але є надія на їхнє зниження
З початку війни зростання цін на продукти харчування в Україні перевищило 30% і зробило основний внесок в інфляцію, яка за даними НБУ в першому півріччі склала 20,1%.
Прискорення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, насамперед пов’язаними з війною:
- порушення виробничих та логістичних шляхів
- руйнування активів та інфраструктури
- обмеженість запасів та можливостей імпорту
- окупація територій.
Одним із найбільш серйозних подорожчань стали зростання цін на овочі, крупи, головним чином гречку, та м’ясо.
При цьому мораторій на зростання тарифів ЖКГ і фіксований курс долара поки стримують зростання інфляції.
При цьому, як повідомляє портал "Мінфін", у липні вже встигли подорожчати крупи, макаронні вироби, олія, борошно і цукор у середньому на 0,8%. Так від 2 до 4 гривень зросла ціна на рис, приблизно на 2 гривні подорожчала олія та на 1 гривню – цукор.
Водночас деякі продукти, наприклад, гречка, після збирання нового врожаю може впасти в ціні, також обіцяють більше овочів, але загалом хоч і голод країні не загрожує, зростання цін на багато продуктів навряд чи вдасться уникнути.