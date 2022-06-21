В Украине запретили повышать тарифы во время войны, а начислять пеню - нет: в новом законе нашли хитрую схему

Государству придется найти 180 миллиардов гривен чтобы компенсировать поставщикам услуг их расходы

Во вторник, 21 июня, Верховная Рада Украины 229 голосами за приняла в первом чтении законопроект №7427, которым Кабмин предлагает установить мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ на время войны. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Повышать тарифы запретят, а начислять пеню за просрочку — нет

Согласно тексту законопроекта на протяжении действия военного положения в Украине и 6 месяцев после его окончания, поставщики таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода не смогут:

повышать тарифы на свои услуги;

осуществлять какие-либо действия по принуждению потребителей к платежам по задолженности – подавать в суд, производить принудительное взыскание или прекращать поставку услуги.

Правда при этом в тексте нет ни слова о запрете поставщикам газа или тепла начислять пеню на просроченную задолженность, то есть, если потребитель в силу объективных обстоятельств не будет платить за газ или тепло, на время военного положения и полугода после него, взыскать с него ничего будет нельзя.

Однако по окончании срока действия законопроекта №7427 предприятие ЖКХ может подать на него в суд уже не только на сумму задолженности, образовавшейся за время его неплатежей, но и добавив к ней начисленную пеню.

На компенсацию поставщикам деньги дадут международные партнеры

Вместе с тем, хотя тарифы для населения не вырастут, сам природный газ в цене будет несомненно расти. Так, еще с 1 июня теплокоммунэнерго хотели обязать покупать голубое топливо почти вчетверо дороже – с 7,42 до 29,29 грн за 1 кубометр.

Желая избежать роста тарифов на услуги ЖКХ для населения с 1 июня по 31 июля установили льготную цену за газ в 7,42 грн за кубометр, а также разработали законопроект №7427.

В рамках законопроекта указана формула, согласно которой поставщики тепла и природного газа будут получать от государства компенсацию на время действия моратория на повышение тарифов ЖКХ. По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка на эти цели необходимы около 180 миллиардов гривен, которые планируется получить за счет международных партнеров.

В рамках возможных проблем с получением достаточного объема природного газа для будущего отопительного сезона "Нафтогаз" заявил о возможности получения в рамках ленд-лиза также "голубого" топлива.