Украина хочет получать по ленд-лизу не только оружие, но и газ: в россии ответили нелепыми угрозами

Кремлевские политики раздражены таким поворотом событий

Украинские чиновники задумались над возможностью приобретения приобретения природного газа в рамках американского ленд-лиза. Приобретенный ресурс хотят использовать предстоящей зимой, дабы не произошло никаких накладок в плане отопления предприятий и жилищного сектора.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на слова руководителя "Нафтогаза" Юрия Витренко. Интересно, что в россии уже успели прокомментировать такой вариант развития событий — своей бурной реакцией поделился экс-президент рф дмитрий медведев.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Иностранное СМИ отмечает, что представители энергетического блока украинской власти прорабатывают вероятность получения природного газа в контексте "ленд-лиза". Помимо этого Украина хочет иметь международное финансирование, которое будет использовано на приобретение ресурсов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также разрабатываются альтернативные маршруты поставок газа в Украину — вместо заблокированных из-за войны.

От Америки украинцы были бы не прочь получить запас сжиженного природного газа. По словам Юрия Витренко, в Вашингтоне имеют четкий мандат насчет помощи нашей стране. Украинские политики предлагают его больше структурировать, чтобы это не давало огромной нагрузки на обычных американцев, платящих налоги.

Впрочем, подобная самостоятельность украинцев не слишком нравится кремлевской верхушке. К примеру, заместитель главы Совбеза рф дмитрий медведев заявил, что попытки официального Киева получить газ от США связаны с тем, что "зимой страна просто замерзнет". Как известно, это один из любимых нарративов российской пропаганды — о зависимости Украины от российского газа.

Также политик подчеркнул, что поставки от Америки украинцы якобы собираются оплачивать спустя два года, что также удостоилось его колкой ремарки.

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк…" — заявил он.

Читайте также: Категория Новости Европы ЕС начал работу над 7 пакетом санкций против рф: к чему готовиться кремлю Новый пакет санкций может затронуть газ, банки и привести к конфискации российского имущества в ЕС

Как известно, в последнее время риторика дмитрия медведева насчет Украины и стран Запада весьма ужесточилась. Не так давно он признавался в своей искренней ненависти к другим государствам.

Еще раньше экс-президент рф выделился угрозами в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.