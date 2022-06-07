"Дерзкий Димон на тропе войны": Медведев насмешил сеть своей ненавистью

Эмоциональность политика не понравилась даже самим россиянам

Заместитель главы Совбеза рф Дмитрий Медведев, недавно снова угрожавший Украине, заявил о том, что ненавидит украинцев и жителей стран Запада. По его словам, все они "желают россиянам смерти", поэтому надо сделать все для истребления этих людей.

Такое весьма дипломатическое заявление политик оставил в своем личном Telegram-канале. Он пытался объясниться перед подписчиками о своей "излишней резкости" в этой соцсети, информирует "Телеграф".

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Россиянин даже не пытается скрывать своего настоящего отношения к жителям других стран и даже ближайшим географическим соседям.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки", — подчеркнул Медведев.

Признание Медведева вышло внезапным

Также в своем объяснении он пообещал до конца жизни делать все, чтобы подобные люди "исчезли".

Самое забавное в то, что Дмитрия Медведева всерьез не воспринимают не только украинцы, но и россияне. Многие пользователи сети смеются над высказываниями политики и предполагают, что у того могут быть проблемы с алкоголем или наркотиками. Другие же предлагают эффектный выход из ситуации — сократить длительность самого экс-президента россии во избежание проблем.

Следует напомнить, что риторика Дмитрия Медведева в отношении Украины и Запада ужесточилась за последние несколько месяцев, пока идет полномасштабная война. Ранее политик заявлял о возможностях Москвы произвести ядерный удар — в том числе и по Украине.

Помимо этого он откровенно угрожал правительствам Финляндии и Швеции, когда те приняли решение стать членами НАТО.