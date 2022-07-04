Ціни на овочі б’ють рекорди, але Україна знайшла рятівне коло

Навіть дешеві овочі колись через дефіцит і зростання цін на пальне б’ють рекорди

У зв’язку з окупацією Півдня України і російською агресією, що триває, зростають в ціні багато продуктів харчування. Подорожчали навіть колись дешеві овочі – це пояснюється політикою окупантів, які забороняють вивіз продукції із захоплених територій.

Як повідомляє ТСН, на Закарпатті фермери відвели під овочі вдвічі більше за землю. Так, цього року поганий урожай капусти через погану погоду, а попит на неї скажений, адже її купують для Києва та Харкова. За тиждень-два збиратимуть перець та помідори, цього року їх посадили вдвічі більше. Незважаючи на спеку, урожай томатів добрий.

Але як кажуть у сюжеті, через зростання цін на пальне транспортування овочів у центральну частину країни та столицю сильно підніме ціну — так куплена на Закарпатті по 30 гривень капуста продається по 40-50 гривень.

Загалом ціни у столиці на овочі "кусаються" — баклажани коштують 70 гривень, помідори — 50-60 гривень, капуста від 35 до 50 гривень, морква — 25 гривень, молода картопля — 20 гривень, огірки — 25 гривень, картопля — 5 гривень .

Загалом з початку війни ціни на продукти зросли приблизно на 30-35%.