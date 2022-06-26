Ціни зросли на третину: які продукти для українців стали дорожчими через війну

З початку війни вартість продуктів для українців суттєво зросла

Вартість продовольчого кошика в Україні з початком російської агресії зросла приблизно на 30-35%, проте вже у липні має статися стабілізація цін.

Про це член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив в інтерв’ю "Фактам ICTV".

За його словами, загальне зростання цін в Україні становить 16%, а до кінця року цей показник може становити до 20-22%.

Істотно, за словами експерта, подорожчала овочева група та ягоди, оскільки раніше овочі йшли з Півдня України: Херсонська область, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Тепер там або господарюють окупанти, які змушують фермерів викидати овочі, але не везти в Україну, або йдуть бойові дії.

Ще один аграрний овочевий регіон – Закарпаття також не може наситити ринок овочами, оскільки їх доводиться везти автотранспортом, що дорого і не завжди можливо через дефіцит палива.

Не рятує й імпорт овочів та фруктів, оскільки його також доводиться везти автотранспортом із Туреччини та Близького Сходу, що робить їх дорогими та не дозволяє везти великих обсягів як раніше через заблоковані морські порти.

"Крім того, зросли ціни на хліб, м’ясо та молочку. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно та логістику. У той же час зараз ціни на зерно у світі вдвічі вищі, ніж в Україні, і якщо відкриються, розблокуються порти, то вартість підскочить і у нас. Тому ці продукти також можуть ще подорожчати", – прогнозує експерт.

Тим часом, як прогнозують експерти, крім зростання цін на овочі та фрукти цього літа буде дефіцит черешні, перцю, цибулі, баклажанів, динь та кавунів. Їх у промислових масштабах вирощують в окупованій частині Запорізької та Херсонської областей.