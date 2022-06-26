Цены выросли на треть: какие продукты для украинцев стали дороже из-за войны

С начала войны стоимость продуктов для украинцев существенно выросла

Стоимость продовольственной корзины в Украине с началом российской агрессии выросла примерно на 30-35%, однако уже в июле должна случиться стабилизация цен.

Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил в интервью "Фактам ICTV".

По его словам общий рост цен в Украине составляет 16%, а до конца года этот показатель может составить до 20-22%.

Существенно, по словам эксперта, подорожала овощная группа и ягоды, поскольку ранее овощи шли с Юга Украины: Херсонская область, Запорожье, Николаевщина, Одесщина. Теперь там либо хозяйничают оккупанты, заставляющие фермеров выбрасывать овощи, но не везти в Украину, либо идут боевые действия.

Еще один аграрный овощной регион – Закарпатье, также не может насытить рынок овощами, поскольку их приходится везти автотранспортом, что дорого и не всегда возможно из-за дефицита топлива.

Не спасает и импорт овощей и фруктов, поскольку его также приходится везти автотранспортом из Турции и Ближнего Востока, что делает их дорогими и не позволяет везти больших объемов как прежде из-за заблокированных морских портов.

"Кроме того, выросли цены на хлеб, мясо и молочку. Это связано с ростом цен на зерно и логистику. В то же время сейчас цены на зерно в мире вдвое выше, чем в Украине, и если откроются, разблокируются порты, то стоимость подскочит и у нас. Поэтому эти продукты также могут еще подорожать", - прогнозирует эксперт.

Тем временем, как прогнозируют эксперты, помимо роста цен на овощи и фрукты этим летом будет дефицит черешни, перца, лука, баклажанов, дынь и арбузов. Их в промышленных масштабах выращивают в оккупированной части Запорожской и Херсонской области.