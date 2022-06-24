"Освободили от счастливой жизни": в оккупированном Херсоне фермеры выбрасывают овощи тоннами (видео)
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Фермеры не могут реализовать свою продукцию, находясь в оккупации
Украинские фермеры, которые оказались на временно оккупированной территории Херсонской области, несут большие убытки.
Соответствующее видео опубликовал один из таких предпринимателей на своей странице в Тик-Ток.
Женщина из Херсона рассказала, что на месте не может продать капусту, потому что у всех есть своя, а в другие области Украины россияне не дают вывозить товар. Она пыталась реализовать продукцию в оккупированном Крыму, но из-за очередей капуста портится в дороге. Из-за этого многие фермеры просто выбрасывают овощи, которые выращивали в теплицах с февраля, теряя деньги. На обочинах дорог образовались целые "кладбища" для овощей.
Пользователи в сети рассказали, что ждут деоккупации региона, и тогда готовы покупать овощи из Херсонщины. Кроме того, люди жалеют фермеров, ведь они вложили труд и деньги, а реализовать урожай не смогли из-за полномасштабного нападения россии. Один из пользователей отметил, что россияне освободили Херсон от счастливой жизни.
Ранее сообщалось, что украинские силы обороны существенно продвинулись к Херсону, а в самом городе активно ведется борьба с коллаборантами.