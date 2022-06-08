Не паникуем: какие продукты могут оказаться в дефиците в Украине этим летом

Из-за оккупации могут вырасти цены на часть продуктов

После серьезного дефицита соли, на полках магазинов снова появляется этот товар. Но совсем скоро другая продукция может если не стать редкостью, то неприятно поразить ценой. Речь о сезонных овощах и фруктах. На их выращивании специализировались в оккупированной части юга Украины.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии РБК-Украина отметила, что говорить о дефиците продуктов в глобальном смысле не стоит, но исключением станут черешня, перец, лук, баклажаны, дыни и арбузы. Их в промышленных масштабах выращивают в оккупированной части Запорожской и Херсонской области.

Она также назвала вторую причину возможных перебоев с продуктами — это склонность украинцев делать запасы, например, круп некоторых видов. Такой дефицит можно преодолеть поставками из-за границы.

Напомним, украинским фермерам на оккупированной территории пытаться провозить продукты на подконтрольную часть Украины опасно — вражеские солдаты на блокпостах просто выкидывают овощи на землю. Тем временем в Крым гонят фуры с овощами с Херсонской и Запорожской областей — цена на них в три раза ниже, чем обычно. На оккупированной территории также вынуждены ставить максимально низкий ценник на продукты, чтобы урожай не пропал. Отдельная тема — воровство зерна. Его вывозят в промышленных масштабах по восстановленной железной дороге.

Ранее "Телеграф" писал, что россия шантажирует мир голодом, блокируя зерно в украинских портах. Их цель — снять санкции. При этом именно санкции сейчас важны для преодоления кризиса, считает глава ОП Андрей Ермак.