Не панікуємо: які продукти можуть опинитися у дефіциті в Україні цього літа

Через окупацію можуть зрости ціни на частину продуктів

Після серйозного дефіциту солі на полицях магазинів знову з’являється цей товар. Але незабаром інша продукція може якщо не стати рідкістю, то неприємно вразити ціною. Мова про сезонні овочі та фрукти. На їхньому вирощуванні спеціалізувалися в окупованій частині півдня України.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у коментарі РБК-Україна зазначила, що говорити про дефіцит продуктів у глобальному розумінні не варто, але винятком стануть черешня, перець, цибуля, баклажани, дині та кавуни. Їх у промислових масштабах вирощують в окупованій частині Запорізької та Херсонської області.

Вона також назвала другу причину можливих перебоїв із продуктами — це схильність українців робити запаси, наприклад, круп деяких видів. Такий дефіцит можна подолати постачанням з-за кордону.

Нагадаємо, українським фермерам на окупованій території намагатися провозити продукти на підконтрольну частину України є небезпечним — ворожі солдати на блокпостах просто викидають овочі на землю. Тим часом у Крим женуть фури з овочами з Херсонської та Запорізької областей — ціна на них утричі нижча, ніж зазвичай. На окупованій території також змушені ставити максимально низький цінник на продукти, щоб урожай не пропав. Окрема тема — крадіжка зерна. Його вивозять у промислових масштабах відновленою залізницею.

Раніше "Телеграф" писав, що росія шантажує світ голодом, блокуючи зерно в українських портах. Їхня мета — зняти санкції. При цьому саме санкції зараз важливі для подолання кризи, вважає голова ОП Андрій Єрмак.