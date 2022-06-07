"Це просто шантаж": у США розповіли, навіщо путін блокує українське зерно у портах
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росія хоче зняти санкції і для цього шантажує світ голодом
Дії росії щодо блокування експортного зерна в українських портах є шантажем усього світу і він має дати потужну спільну відповідь.
Про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час круглого столу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.
За його словами, російський диктатор володимир путін блокує постачання і використовує машину пропаганди, щоб уникнути відповідальності, оскільки сподівається, що світ піде на поступки та зніме санкції.
"Іншими словами, це просто шантаж", — сказав Блінкен.
Крім того, за словами голови Держдепу, російські окупанти мають намір викрадати врожай в українських експортерів, щоб потім продати його та отримати від цього прибуток.
Такі дії росії, продовжив Блінкен, несуть серйозну загрозу продовольчій безпеці всього світу, а насамперед від цього постраждає Африка.
Це, за його словами, вимагає від усього світу рішучої та термінової відповіді.
Нагадаємо, за словами українського президента Володимира Зеленського, російські окупанти заблокували в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світові масштабною продовольчою кризою. Також він зазначив, що вивезення продуктів харчування з чорноморських портів пов’язане з низкою складнощів, серед яких розмінування гуманітарних коридорів та гарантії від третіх країн.