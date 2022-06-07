"Це просто шантаж": у США розповіли, навіщо путін блокує українське зерно у портах

росія хоче зняти санкції і для цього шантажує світ голодом

Дії росії щодо блокування експортного зерна в українських портах є шантажем усього світу і він має дати потужну спільну відповідь.

Про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час круглого столу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

За його словами, російський диктатор володимир путін блокує постачання і використовує машину пропаганди, щоб уникнути відповідальності, оскільки сподівається, що світ піде на поступки та зніме санкції.

"Іншими словами, це просто шантаж", — сказав Блінкен.

Крім того, за словами голови Держдепу, російські окупанти мають намір викрадати врожай в українських експортерів, щоб потім продати його та отримати від цього прибуток.

Такі дії росії, продовжив Блінкен, несуть серйозну загрозу продовольчій безпеці всього світу, а насамперед від цього постраждає Африка.

Це, за його словами, вимагає від усього світу рішучої та термінової відповіді.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Не лише зерно – чим Україна годує світ і чому це має допомогти зупинити Путіна По виробництву та експорту деяких продуктів Україна посідає перше місце у світі, та стабільно входить до ТОП-5 за іншими

Нагадаємо, за словами українського президента Володимира Зеленського, російські окупанти заблокували в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світові масштабною продовольчою кризою. Також він зазначив, що вивезення продуктів харчування з чорноморських портів пов’язане з низкою складнощів, серед яких розмінування гуманітарних коридорів та гарантії від третіх країн.