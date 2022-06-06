Зеленський пояснив, що не так з розмінуванням портів України у Чорному морі

Глава держави назвав два аспекти, виконавши які, Україна точно матиме гарантії

Українське зерно вкрай важливе для міжнародної спільноти через загрозу продовольчої кризи та навіть голоду, однак з розмінуванням українських портів у Чорному морі не все так просто, як того хотілося б. Зокрема, гарантій у цій справі майже немає.

Про це у понеділок, 6 червня, в інтерв'ю українським журналістам заявив президент України Володимир Зеленський. При цьому він назвав два аспекти, які можуть стати найкращими гарантіями для України.

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"Найміцніші гарантії — це наша потужна зброя, яка буде розташовуватись в регіоні розмінування того чи іншого коридору. Ми над цим працюємо — з конкретними державами, з конкретними протикорабельними системами. Друга гарантія — країни, у яких будуть домовленості з росією, яким ми можемо довіряти", — заявив президент України.

Він додав, що у нашої держави є країни-партнери, які готові ризикувати, однак про інші гарантії говорити зарано. Зеленський підкреслив, що ситуація зміниться після того, як Україна встановить протикорабельні системи на узбережжі Чорного моря.

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Зеленський зазначив, що вже велися розмови про посередництво Туреччини у розблокуванні українських портів. Зокрема, президент України спілкувався з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

"Для нас важливо те, що ми готові випускати зерно, ми ламаємо зараз інформаційний наратив росії про те, що дефіцит харчових продуктів стався через Україну, що ми зерно не вивозимо. росія поширює цей наратив у тих державах, де буде дефіцит. Для нас потрібно, щоби був безпековий коридор з кораблів, щоби той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна, ось і все. Туреччина зараз знаходить формат, як їм надати нам гарантії. Це так і є. Думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб росія надала їм гарантії, що з їх кораблями нічого не станеться. Я так вважаю, але деталі їх зустрічі мені невідомі", — додав глава держави.

Варто зазначити, що у понеділок, 6 червня, у Bloomberg з'явилася інформація, що росія та Туреччина нібито досягнули згоди у питанні розблокування українських портів, однак Україна на цю домовленість відреагувала насторожено, зазначивши, що рф може скористатися нагодою і розмінованими узбережжями Чорного моря, щоб захопити під свій контроль Одесу. І хоч кривавий диктатор володимир путін запевняє, що наміру це робити він не має, проте його словам вже ніхто не вірить.

Нагадаємо, що за словами українського президента, російські окупанти заблокували в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світу масштабною продовольчою кризою. При цьому росія на рівні ООН висуває свої умови для зняття морської блокади.Тим часом кремлівські рупори шантажують світ заявами, що готові постачати зерно всім нужденним, якщо Захід зніме санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни крадуть українське та вивозять його з окупованих частин південних областей до Криму, де вантажиться на російські кораблі та вивозиться до третіх країн.