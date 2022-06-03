У МЗС рф заявили про готовність постачати зерно "країнам, які потребують": обурюються навіть росіяни

Кремль потребує зняття економічних санкцій

На тлі почастішання розмов про можливу загрозу світового голоду в росії заговорили про можливості постачати країнам Заходу необхідний обсяг зернових. За словами спікера МЗС рф марії захарової, Кремль готовий піти на це після зняття відповідних санкцій. При цьому чиновниця наголошує, що постачання складатиметься з російського зерна, ні словом не згадуючи про крадіжки українських запасів.

Докладніше повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви в росЗМІ.

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Виступаючи на брифінгу в п’ятницю, 3 червня, захарова заявила, що в росії готові розпочати постачання зерна всім країнам, які потребують подолання небезпеки голоду. Проте, звісно, не без вимог з боку офіційної Москви.

"Якщо США та ЄС справді хочуть вирішити проблему світового голоду, вони повинні скасувати відповідні рестрикції", — наголосила російська чиновниця.

За її словами, це "очевидний" вихід із ситуації. При цьому ні від її представництва, ні від будь-яких інших вищих інстанцій у рф жодного разу не прозвучала теза про вивезений із України врожай зернових.

Цікаво, що звичайні росіяни навпаки добре обізнані про крадіжку пшениці в Україні і дуже підтримують таку політику. Але згоди віддавати продукцію Заходу в них не спостерігається. Українці ж і зовсім шоковані зухвалістю захарової.

Нагадаємо, що проблема голоду справді може виявитися серйозною для світового суспільства. Насамперед цьому сприяє морська блокада українських портів, де зараз простоюють кораблі з 22 тоннами зерна.

Водночас росія ще й вивозить запаси пшениці із тимчасово окупованих територій, що зафіксовано навіть супутником. У деяких інших регіонах окупанти просто за безцінь скуповують зернові у фермери, після чого відправляють продукцію до Криму.