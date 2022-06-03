Кремль нуждается в снятии экономических санкций

На фоне участившихся разговоров о возможной угрозе мирового голода в россии заговорили о возможностях поставлять странам Запада необходимый объем зерновых. По словам спикера МИД рф марии захаровой, Кремль готов пойти на это после снятия соответствующих санкций. При этом чиновница подчеркивает, что поставки будут состоять из российского зерна, ни словом не упоминая о воровстве украинских запасов.

Подробнее сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления в росСМИ.

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Выступая на брифинге в пятницу, 3 июня, захарова заявила, что в рф могут разрешить поставки зерна всем странам, которые нуждаются в преодолении опасности голода. Однако, конечно же, не без требований со стороны официальной Москвы.

"Если США и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, они должны отменить соответствующие рестрикции", — подчеркнула российская чиновница.

По ее словам, это "очевидный" выход из сложившейся ситуации. При этом ни от ее представительства, ни от каких-либо других высших инстанций в россии ни разу не прозвучал тезис о вывезенном из Украины урожае зерновых.

Интересно, что обычные россияне напротив — хорошо осведомлены о воровстве пшеницы в Украине и весьма поддерживают такую политику. Но вот согласия отдавать продукцию Западу у них не наблюдается. Украинцы же и вовсе шокированы наглостью захаровой.

Напомним, что проблема голода действительно может оказаться серьезной для мирового общества. В первую очередь этому способствует морская блокада украинских портов, где сейчас простаивают корабли с 22 тоннами зерна.

Вместе с этим россия еще и вывозит запасы пшеницы из временно оккупированных территорий, что зафиксировано даже спутником. В некоторых других регионах оккупанты попросту за бесценок скупают зерновые у фермеры, после чего отправляют продукцию в Крым.