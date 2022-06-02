росія готова зняти морську блокаду України, але з однією умовою: подробиці

росія створила проблему для всього світу

У четвер, 2 червня, на 99-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії повідомили, що готові надати безпечний прохід українським суднам із зерном.

Про це заявив постійний представник російської федерації в Організації об’єднаних націй (ООН) Василь Небензя, повідомляє ТАСС.

За словами Небензі, для безпечного проходу суден із зерном Україна має розмінувати море.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів. Прибережна акваторія Чорного моря має бути розмінована українською стороною для вивезення зерна з її території", — заявив постпред рф в ООН.

Нагадаємо, окупанти крадуть українське зерно, заблоковане у портах. Зерно з окупованих частин південних областей нашої країни вивозиться до Криму, де вантажиться на російські кораблі та вивозиться до третіх країн. Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що дії росії загрожують світові масштабною продовольчою кризою та повторенням міграційної.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Не лише зерно – чим Україна годує світ і чому це має допомогти зупинити Путіна По виробництву та експорту деяких продуктів Україна посідає перше місце у світі, та стабільно входить до ТОП-5 за іншими

Раніше повідомлялося, що Туреччина може допомогти у розмінуванні українських портів.