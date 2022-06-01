У путіна оголосили про "операцію з розмінування" українських портів: Туреччина має допомогти

Російська влада заговорила про "взяті в заручники судна" з президентом Туреччини

У середу, 1 червня, міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що Туреччина допоможе у розмінуванні українських портів. Про це вдалося домовитися під час телефонної розмови кривавого диктатора володимира путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Як передають російські ЗМІ, очільник російського МЗС зазначив, що це необхідно для вивільнення "взятих в заручники суден з вантажами, які потрібні країнам, що розвиваються".

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При цьому російський міністр додав, що операція з розмінування українських портів має бути проведена без будь-яких спроб зміцнити військовий потенціал України й не завдати шкоди російській федерації.

При цьому жодних подробиць Лавров називати не став, заявивши, що деталі будуть обговорювати військові фахівці.

Нагадаємо, що через блокування росіянами українських портів наша країна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зерна на складах. Це загрожує світові масштабною продовольчою кризою.

Користуючись ситуацією російські військові зерно з окупованих частин Херсонської області вивозиться до Криму. Завантаження вкраденого зерна на кораблі "Матрос Позинич" та "Матрос Кішка" зафіксували супутники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії заговорили про коридори для кораблів у Чорному морі.