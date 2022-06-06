Зеленский объяснил, что не так с разминированием портов Украины в Черном море

Глава государства назвал два аспекта, выполнив которые, Украина точно будет иметь гарантии

Украинское зерно крайне важно для международного сообщества из-за угрозы продовольственного кризиса и даже голода, однако с разминированием украинских портов в Черном море не все так просто, как хотелось бы. В частности, гарантий по этому делу почти нет.

Об этом в понедельник, 6 июня, в интервью украинским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он назвал два аспекта, которые могут стать лучшими гарантиями для Украины.

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"Самые прочные гарантии — это наше мощное оружие, которое будет располагаться в регионе разминирования того или иного коридора. Мы над этим работаем — с конкретными государствами, с конкретными противокорабельными системами. Вторая гарантия — страны, в которых будут договоренности с россией, которым мы можем доверять", — заявил президент Украины.

Он добавил, что у нашего государства есть страны-партнеры, которые готовы рисковать, однако о других гарантиях говорить рано. Зеленский подчеркнул, что ситуация поменяется после того, как Украина установит противокорабельные системы на побережье Черного моря.

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Зеленский отметил, что уже велись разговоры о посредничестве Турции в разблокировании украинских портов. В частности, президент Украины общался с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"Для нас важно то, что мы готовы производить зерно. Мы ломаем сейчас информационный нарратив россии о том, что дефицит пищевых продуктов произошел из-за Украины, что мы зерно не вывозим. россия распространяет этот нарратив в тех государствах, где будет дефицит. Для нас нужно, чтобы был безопасный коридор с кораблей, чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна, вот и все. Турция сейчас находит формат, как им предоставить нам гарантии. Это так и есть. Думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы россия предоставила им гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Я так считаю, но детали их встречи мне неизвестны", — добавил глава государства.

Стоит отметить, что в понедельник, 6 июня, у Bloomberg появилась информация, что россия и Турция якобы достигли согласия в вопросе разблокирования украинских портов, однако Украина на эту договоренность отреагировала настороженно, отметив, что россия может воспользоваться случаем и разминированными побережьями Черного моря, чтобы захватить под свой контроль Одессу. И хотя кровавый диктатор владимир путин уверяет, что намерения это делать у него нет, однако его словам уже никто не верит.

Напомним, что по словам украинского президента, российские оккупанты заблокировали в украинских портах 22 миллиона тонн зерновых, что угрожает миру масштабным продовольственным кризисом. При этом россия на уровне ООН выдвигает свои условия для снятия морской блокады. Тем временем кремлевские рупоры шантажируют мир заявлениями, что готовы поставлять зерно всем нуждающимся, если Запад снимет санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне воруют украинское и вывозят его из оккупированных частей южных областей в Крым, где грузится на российские корабли и вывозится в третьи страны.