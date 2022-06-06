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Україна, Туреччина та росія домовилися про схему вивезення зерна? Що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Україна, Туреччина та росія домовилися про схему вивезення зерна? Що відомо Новина оновлена 06 червня 2022, 13:55

Розмінуванням акваторії займатимуться турецькі військові, вони ж повинні супроводжувати кораблі до нейтральних вод

Україна спільно з Туреччиною, котра раніше згодилася допомогти із розмінуванням, а також російської федерацією нібито погодили попередню схему вивезення зерна із одеського порту.

Про це у понеділок, 6 червня, посилаючись на власні джерела, повідомило російське видання "Известия", відмітивши, що Туреччина взяла на себе зобов'язання розмінуванням акваторію поблизу Одеси, а кораблі рф, своєю чергою, повинні будуть супроводжувати вантажі із зерном до Босфору.

"Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі…", — йдеться в тексті публікації.

Згідно з даними російських ЗМІ, так звану "дорожню карту" повинні остаточно погодити 8 або 9 червня. Попередньо її вже нібито встигли обговорити і підтвердити з Туреччиною та Україною.

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Варто наголосити, що українська сторона поки що жодних офіційних коментарів з приводу вказаної інформації не розголошувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на минулому тижні росія висунула дві умови щодо зернової деблокади України. Вимагає у Києва розмінувати українську акваторію та наголосила на необхідності зняття санкцій з торгових судів, які належать російській федерації, аби ті мали змогу обслуговуватися у міжнародних портах.

Теги:
#Туреччина #Зерно #Розмінування #Порти