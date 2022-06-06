Украина, Турция и россия договорились о схеме вывоза зерна? Что известно

Разминированием акватории будут заниматься турецкие военные, они должны сопровождать корабли к нейтральным водам

Украина совместно с Турцией, ранее согласившейся помочь с разминированием, а также российской федерацией якобы согласовали предварительную схему вывоза зерна из одесского порта.

Об этом в понедельник, 6 июня, ссылаясь на собственные источники, сообщило российское издание "Известия", заметив, что Турция обязалась разминированием акватории вблизи Одессы, а корабли рф, в свою очередь, должны будут сопровождать грузы с зерном в Босфор.

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"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей до нейтральных вод Черного моря, в установленную координату. Дальше в Босфор их будут сопровождать российские военные корабли… ", — говорится в тексте публикации.

Согласно данным российских СМИ, так называемую "дорожную карту" должны окончательно согласовать 8 или 9 июня. Предварительно ее уже вроде бы успели обсудить и подтвердить с Турцией и Украиной.

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Следует отметить, что украинская сторона пока никаких официальных комментариев по поводу указанной информации не разглашала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе россия выдвинула два условия относительно зерновой деблокады Украины. Требует у Киева разминировать украинскую акваторию и подчеркнула необходимость снятия санкций с торговых судов, принадлежащих российской федерации, чтобы те могли обслуживаться в международных портах.