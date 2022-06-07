"Это просто шантаж": в США рассказали, зачем путин блокирует украинское зерно в портах

россия хочет снять санкции и для этого шантажирует мир голодом

Действия россии по блокированию экспортного зерна в украинских портах являются шантажом всего мира и он должен дать мощный совместный ответ.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время круглого стола в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

По его словам, российский диктатор владимир путин блокирует поставки и использует машину пропаганды, чтобы избежать ответственности, так как надеется, что мир пойдет на уступки и снимет санкции.

"Другими словами, это просто шантаж", — сказал Блинкен.

Кроме того, по словам главы Госдепа, российские оккупанты намерено воруют урожай у украинских экспортеров, чтобы потом продать его и получить от этого прибыль.

Такие действия россии, продолжил Блинкен, несут серьезную угрозу для продовольственной безопасности всего мира, а в первую очередь от этого пострадает Африка.

Это, по его словам, требует от всего мира решительного и срочного ответа.

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Напомним, по словам украинского президента Владимира Зеленского, российские оккупанты заблокировали в украинских портах 22 миллиона тонн зерновых, что угрожает миру масштабным продовольственным кризисом. Также он отметил, что вывоз продуктов питания из черноморских портов сопряжен с рядом сложностей, среди которых разминирование гуманитарных коридоров и гарантии от третьих стран.