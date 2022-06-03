россия - просто хулиган: экономист назвал сроки перелома войны в Украине

НАТО должно созреть и решить проблему

Россия обостряет бои на Донбассе, и в ближайшие недели Украине будет тяжело, но переломный момент наступит осенью.

Тогда НАТО скорее всего придется организовывать конвои для вывоза украинского зерна, рассказал известный украинский экономист Тимофей Милованов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Милованов подчеркнул, что россия пытается доказать миру, будто она кардинал, а на самом деле, — обычный хулиган, пытающийся наследовать СССР.

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Однако рф больше Украины по человеческим ресурсам и экономике, и будет пытаться сломать украинцев на Донбассе в ближайшие недели, в то время как противостоять Украине агрессору "очень больно".

"Критический момент – осень. Важно, чтобы мы могли экспортировать урожай, экспортировать его через границу – очень дорого и можно только часть. Надо открыть порты", — считает экономист.

Он напомнил ирано-иракский опыт вывоза нефти, который можно повторить в Украине и создать конвои для вывоза зерна и продовольствия из портов Одессы, — такие могут появиться по оценкам экономиста уже в октябре 2022 года.

"Нужно, чтобы НАТО на это пошло… Когда выбор будет между тем, чтобы пойти на уступки россии, а Украина на них не пойдет или делать конвои, конвои будут выглядеть как хороший механизм. Это было в истории, ничего нового в этом нет", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских портах заблокированы десятки миллионов тонн зерна, которые должны были бы пойти в другие страны.