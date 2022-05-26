Через дефіцит українці почали купувати сіль через інтернет: що з цінами

Ажіотаж навколо солі справді дуже великий

Україну частково охопив дефіцит звичайної харчової солі, через що купівля-продаж цієї стандартної приправи багато в чому перейшла до інтернету. Незважаючи на війну, наші люди намагаються заробити гроші, виставляючи оголошення з абсолютно нерентабельно високою ціною.

Більш детально розповість "Телеграф", спираючись на дані популярного рекламного майданчика.

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Ажіотаж навколо солі

Усього за кілька днів, що минули після заяви найбільшого виробника солі в Україні "Артемсіль" про припинення роботи, люди розмели буквально всі запаси кулінарної приправи в магазинах. При цьому товар купувався навіть за завищеними цінами, часто — щоб бути згодом перепроданим у мережі.

На популярному сайті розміщення оголошень можна знайти чимало пропозицій щодо придбання солі. Вибір є — як звична приправа від "Артемсолі", так і окремі іноземні марки. Ціна також різна: кілограм пропонують придбати як за 15 гривень, так і за 45 гривень.

Дехто навіть пропонує не просто покупку, а обмін, пояснюючи це тим, що має невеликі запаси ще з часів лютого.

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Чого чекати далі?

Через те, що виробництво на якийсь час зупинили не тільки в "Артемсолі", а й у ТОВ "Слов’янська сіль" (Донецька область), Україна може реально зіткнутися з дефіцитом цього товару.

Такі чудо-цінники можна знайти в окремих магазинчиках Львівщини

Поки що в країні залишилося ще два підприємства, які продовжують виробництво солі – солеварня у Дрогобичі та Солотвинське родовище у Закарпатській області. Перші вже оголосили про намір збільшити своє виробництво, щомісяця постачаючи на ринок ще по 20 тисяч тонн понад звичну кількість товару. Втім, цього недостатньо навіть щоб забезпечити від дефіциту одну область, наприклад, Львівщину.

Швидше за все Україні доведеться звернутися за допомогою із сіллю до західних партнерів, що, звичайно ж, позначиться на цінах.

Нагадаємо, що сіль — не єдиний товар, з нестачею якого може зіткнутися наша країна через війну. Раніше "Телеграф" розбирався, чи українці можуть зіткнутися з голодом через недостатній урожай зерна.