Не лише конвої: Єрмак назвав три кроки для уникнення голоду у світі

У Зеленського назвали три кроки, які допоможуть світу уникнути продовольчої кризи

Продовольча криза, яку провокує російська федерація, має вирішуватися у найкоротші терміни, але для цього повинен долучитися увесь світ, зробивши кілька кроків, які допоможуть Україні. Мова йде про розблокування портів для вивезення українського зерна, посилення санкцій проти країни-агресора, а також постачання потужної зброї Києву, аби той мав змогу протистояти ворогу.

Про це у вівторок, 7 червня, у своєму Телеграм-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, росія штучно створює продовольчу кризу, тож наразі світу вкрай необхідно зробити кілька важливих кроків, аби запобігти її посиленню.

"Продовольча криза створюється росією штучно…рф блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну. Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків", — йдеться в тексті публікації Єрмака.

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На думку голови ОП, уникнути наслідки дій російської федерації можна трьома способами, а саме:

Країни світу повинні забезпечити військовий конвой для українських танкерів, аби ті мали змогу вивезти українське зерно з портів.

Посилити санкції проти країни-агресора, впровадивши обмеження як для російської еліти, так і для енергетичного сектору та банківської системи російської федерації. Пріоритетом повинно бути газове ембарго.

Якомога швидше постачати зброю для того, щоб українські захисники мали можливість звільнити українські землі від ворога та зупинити плани противника просунутися далі, вглиб України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як росія висунула дві умови щодо зернової деблокади України, наголосивши на необхідності розмінування української акваторії та зняття обмежень з російських кораблів.

Також нагадаємо, що через дії росії на складах в українських портах заблокованими залишаються близько 22 мільйонів тонн зерна, яке готувалося на експорт до інших країн світу.