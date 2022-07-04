Цены на овощи бьют рекорды, но Украина нашла спасательный круг

Даже дешевые некогда овощи из-за дефицита и роста цен на топливо бьют рекорды

В связи с оккупацией Юга Украины и продолжающейся российской агрессией растут в цене многие продукты питания. Подорожали даже некогда дешевые овощи – это объясняется политикой оккупантов, которые запрещают вывоз продукции из захваченных территорий.

Как сообщает ТСН, на Закарпатье фермеры отвели под овощи вдвое больше земли. Так, в этом году плохой урожай капусты из-за плохой погоды, а спрос на нее бешеный, ведь ее покупают для Киева и Харькова. Через неделю-две будут собирать перец и помидоры, в этом году их посадили вдвое больше. Несмотря на жару, урожай томатов хороший.

Но как говорится в сюжете, из-за роста цен на топливо транспортировка овощей в центральную часть страны и столицу здорово поднимет цену — так купленная на Закарпатье по 30 гривен капуста продается по 40-50 гривен.

В целом цены в столице на овощи "кусаются" — баклажаны стоят 70 гривен, помидоры – 50-60 гривен, капуста от 35 до 50 гривен, морковь – 25 гривен, молодой картофель – 20 гривен, огурцы – 25 гривен, картофель – 5 гривен.

В целом с начала войны цены на продукты выросли примерно на 30-35%.