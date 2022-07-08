Цены в магазинах продолжают ползти вверх: что из продуктов подешевеет уже осенью
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Крупы и овощи выросли в цене больше всего, но есть надежда на их снижение
С начала войны рост цен на продукты питания в Украине превысил 30% и внес основной вклад в инфляцию, которая по данным НБУ в первом полугодии составила 20,1%.
Ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной:
- нарушение производственных и логистических путей
- разрушение активов и инфраструктуры
- ограниченность запасов и возможностей импорта
- оккупация территорий.
Одним из наиболее серьезных подорожаний стали рост цен на овощи, крупы, главным образом гречку, и мясо.
При этом мораторий на рост тарифов ЖКХ и фиксированный курс доллара пока сдерживают рост инфляции.
При этом как сообщает портал "Минфин" в июле уже успели подорожать крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука и сахар в среднем на 0,8%. Так от 2 до 4 гривен выросла цена на рис, примерно на 2 гривны подорожало масло и на 1 гривну – сахар.
Вместе с тем некоторые продукты, например, гречка, после уборки нового урожая может упасть в цене, также обещают больше овощей, но в целом хотя и голод стране не грозит, роста цен на многие продукты вряд ли удастся избежать.