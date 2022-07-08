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Цены в магазинах продолжают ползти вверх: что из продуктов подешевеет уже осенью

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Осенью цены на некоторые продукты могут упасть
Осенью цены на некоторые продукты могут упасть

Крупы и овощи выросли в цене больше всего, но есть надежда на их снижение

С начала войны рост цен на продукты питания в Украине превысил 30% и внес основной вклад в инфляцию, которая по данным НБУ в первом полугодии составила 20,1%.

Ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной:

  • нарушение производственных и логистических путей
  • разрушение активов и инфраструктуры
  • ограниченность запасов и возможностей импорта
  • оккупация территорий.

Одним из наиболее серьезных подорожаний стали рост цен на овощи, крупы, главным образом гречку, и мясо.

При этом мораторий на рост тарифов ЖКХ и фиксированный курс доллара пока сдерживают рост инфляции.

При этом как сообщает портал "Минфин" в июле уже успели подорожать крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука и сахар в среднем на 0,8%. Так от 2 до 4 гривен выросла цена на рис, примерно на 2 гривны подорожало масло и на 1 гривну – сахар.

Вместе с тем некоторые продукты, например, гречка, после уборки нового урожая может упасть в цене, также обещают больше овощей, но в целом хотя и голод стране не грозит, роста цен на многие продукты вряд ли удастся избежать.

Теги:
#НБУ #Инфляция #Продукты #Рост цен