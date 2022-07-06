Украинцев ждет рост цен на продукты или даже их дефицит – осень будет непростая
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Без продуктов или с ними но по высокой цене — что ждет украинцев осенью
В последнее время цены на продукты в Украине постоянно идут вверх, даже некогда дешевые овощи ставят рекорды стоимости.
Все это грозит украинцам как минимум ростом цен на основные продовольственные товары, а то и дефицитом продуктов осенью. Об этом сообщает "КП в Украине".
Как пишет издание со ссылкой на Минагрополитики, на внутреннем рынке Украины дефицита продуктов не ожидается. Это касается как овощей борщового набора (картофель, морковь, лук, капуста, свекла), так и всех основных продуктовых позиций (куриные яйца, мясо птицы, молоко, крупы и т.д.). А наполнение внутреннего рынка гарантируется нулевыми квотами (то есть фактически запретом) на экспорт целого ряда стратегически важной сельхозпродукции, а также требование лицензировать экспорт.
Правда при этом, по словам экономического эксперта Александра Охрименко, это вовсе не значит, что продукты не подорожают.
"Думаю, что по традиции зимой подорожают, прежде всего, мясо, молочные продукты и яйца, а вот овощи останутся относительно дешевыми, поскольку у нас переизбыток производства овощей, а экспорт снизился. Украине не нужно так много овощей, а продать за границу возможности нет. Так что картошки, морковки и свеклы будет много, и цены на них обвалятся. А вот новый урожай зерна будет уже по новым ценам, что в свою очередь приведет к подорожанию не только муки, круп и хлебобулочных изделий, но и мясомолочной продукции", — говорит Охрименко.
Также по словам руководителя службы бизнес-проектов ИА "АПК-Информ" Андрея Купченко Украину ждет минимальный урожай подсолнечника за 10 лет, но его с лихвой хватит на производство подсолнечного масла на нужды украинцев.
В настоящий момент по оценкам экспертов с начала войны продукты питания в Украине подорожали примерно на треть, но какого-то дефицита их не испытывается.