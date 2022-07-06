Украинцев ждет рост цен на продукты или даже их дефицит – осень будет непростая

Без продуктов или с ними но по высокой цене — что ждет украинцев осенью

В последнее время цены на продукты в Украине постоянно идут вверх, даже некогда дешевые овощи ставят рекорды стоимости.

Все это грозит украинцам как минимум ростом цен на основные продовольственные товары, а то и дефицитом продуктов осенью. Об этом сообщает "КП в Украине".

Как пишет издание со ссылкой на Минагрополитики, на внутреннем рынке Украины дефицита продуктов не ожидается. Это касается как овощей борщового набора (картофель, морковь, лук, капуста, свекла), так и всех основных продуктовых позиций (куриные яйца, мясо птицы, молоко, крупы и т.д.). А наполнение внутреннего рынка гарантируется нулевыми квотами (то есть фактически запретом) на экспорт целого ряда стратегически важной сельхозпродукции, а также требование лицензировать экспорт.

Правда при этом, по словам экономического эксперта Александра Охрименко, это вовсе не значит, что продукты не подорожают.

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"Думаю, что по традиции зимой подорожают, прежде всего, мясо, молочные продукты и яйца, а вот овощи останутся относительно дешевыми, поскольку у нас переизбыток производства овощей, а экспорт снизился. Украине не нужно так много овощей, а продать за границу возможности нет. Так что картошки, морковки и свеклы будет много, и цены на них обвалятся. А вот новый урожай зерна будет уже по новым ценам, что в свою очередь приведет к подорожанию не только муки, круп и хлебобулочных изделий, но и мясомолочной продукции", — говорит Охрименко.

Также по словам руководителя службы бизнес-проектов ИА "АПК-Информ" Андрея Купченко Украину ждет минимальный урожай подсолнечника за 10 лет, но его с лихвой хватит на производство подсолнечного масла на нужды украинцев.

В настоящий момент по оценкам экспертов с начала войны продукты питания в Украине подорожали примерно на треть, но какого-то дефицита их не испытывается.