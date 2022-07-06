Українців чекає зростання цін на продукти або навіть їхній дефіцит – осінь буде непроста

Без продуктів чи з ними, але за високою ціною — що чекає на українців восени

Останнім часом ціни на продукти в Україні постійно йдуть нагору, навіть колись дешеві овочі ставлять рекорди вартості.

Все це загрожує українцям, як мінімум, зростанням цін на основні продовольчі товари, а то й дефіцитом продуктів восени. Про це повідомляє КП в Україні.

Як пише видання з посиланням на Мінагрополітики, на внутрішньому ринку України дефіцит продуктів не очікується. Це стосується як овочів борщового набору (картопля, морква, цибуля, капуста, буряк), і всіх основних продуктових позицій (курячі яйця, м’ясо птиці, молоко, крупи тощо.). А наповнення внутрішнього ринку гарантується нульовими квотами (тобто фактично забороною) на експорт цілої низки стратегічно важливих категорій сільгосппродукцій, а також вимогою ліцензувати експорт.

Щоправда, за словами економічного експерта Олександра Охріменка, це зовсім не означає, що продукти не подорожчають.

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"Думаю, що за традицією взимку подорожчають насамперед м’ясо, молочні продукти та яйця, а от овочі залишаться відносно дешевими, оскільки у нас надлишок виробництва овочів, а експорт знизився. Україні не потрібно так багато овочів, а продати за кордон можливості немає. Так що картоплі, моркви та буряків буде багато, і ціни на них обваляться. А ось новий урожай зерна буде вже за новими цінами, що у свою чергу призведе до подорожчання не тільки борошна, круп та хлібобулочних виробів, а й м’ясомолочної продукції", — каже Охріменко.

Також за словами керівника служби бізнес-проектів ІА "АПК-Інформ" Андрія Купченка на Україну чекає мінімальний урожай соняшника за 10 років, але його з лишком вистачить на виробництво соняшникової олії на потреби українців.

На даний момент за оцінками експертів з початку війни продукти харчування в Україні подорожчали приблизно на третину, але якогось дефіциту їх не відчутно.