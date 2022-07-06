Українців чекає зростання цін на продукти або навіть їхній дефіцит – осінь буде непроста
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Без продуктів чи з ними, але за високою ціною — що чекає на українців восени
Останнім часом ціни на продукти в Україні постійно йдуть нагору, навіть колись дешеві овочі ставлять рекорди вартості.
Все це загрожує українцям, як мінімум, зростанням цін на основні продовольчі товари, а то й дефіцитом продуктів восени. Про це повідомляє КП в Україні.
Як пише видання з посиланням на Мінагрополітики, на внутрішньому ринку України дефіцит продуктів не очікується. Це стосується як овочів борщового набору (картопля, морква, цибуля, капуста, буряк), і всіх основних продуктових позицій (курячі яйця, м’ясо птиці, молоко, крупи тощо.). А наповнення внутрішнього ринку гарантується нульовими квотами (тобто фактично забороною) на експорт цілої низки стратегічно важливих категорій сільгосппродукцій, а також вимогою ліцензувати експорт.
Щоправда, за словами економічного експерта Олександра Охріменка, це зовсім не означає, що продукти не подорожчають.
"Думаю, що за традицією взимку подорожчають насамперед м’ясо, молочні продукти та яйця, а от овочі залишаться відносно дешевими, оскільки у нас надлишок виробництва овочів, а експорт знизився. Україні не потрібно так багато овочів, а продати за кордон можливості немає. Так що картоплі, моркви та буряків буде багато, і ціни на них обваляться. А ось новий урожай зерна буде вже за новими цінами, що у свою чергу призведе до подорожчання не тільки борошна, круп та хлібобулочних виробів, а й м’ясомолочної продукції", — каже Охріменко.
Також за словами керівника служби бізнес-проектів ІА "АПК-Інформ" Андрія Купченка на Україну чекає мінімальний урожай соняшника за 10 років, але його з лишком вистачить на виробництво соняшникової олії на потреби українців.
На даний момент за оцінками експертів з початку війни продукти харчування в Україні подорожчали приблизно на третину, але якогось дефіциту їх не відчутно.