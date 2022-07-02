В Україні дорожчає проїзд та послуги "Укрпошти"

У липні зростання цін на послуги продовжиться — тепер на черзі поштові та транспортні

Липень стане для українців дуже витратним місяцем, так крім зростання цін на мобільний зв’язок та поліси автострахування, також дорожчими стануть послуги "Укрпошти" та підвищиться проїзд у транспорті деяких обласних центрів.

Поштові послуги подорожчали на 14 %

Так, як повідомляє "Укрпошта", з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт". Зростання вартості становитиме в межах України – у середньому на 14% та в межах області – на 13%. Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку.

Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн., після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн., а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн. порівняно з 65 грн. до перегляду тарифів.

Також за новими тарифами з 1 липня доставлятимуться відправки "Укрпошта Експрес" – підвищення становитиме в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи", але вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Бензин тягне за собою проїзд — поїздка на транспорті також дорожчає

Як повідомляє "Сегодня" через зростання цін на пальне за останні 2 місяці на 50-70% багато перевізників хочуть підняти ціни на проїзд.

Свого вже досягли перевізники в Одесі – тут проїзд зросте з нинішніх 10 до 15 гривень. У Рівному та Луцьку перевізники хочуть підняти ціну за проїзд залежно від маршруту до 12-15 гривень.

Втім, у липні експерти паливного ринку прогнозують зниження цін на всі види палива – до 49 гривень за літр бензину, 53 гривень за дипаливо та 37 гривень за автогаз.