В Украине дорожает проезд и услуги “Укрпочты”

В июле рост цен на услуги продолжится — теперь на очереди почтовые и транспортные

Июль станет для украинцев весьма затратным месяцем, так помимо роста цен на мобильную связь и полисы автострахования, также дороже станут услуги "Укрпочты" и повысится проезд в транспорте некоторых областных центров.

Почтовые услуги подорожали на 14%

Так, как сообщает "Укрпочта" с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт". Рост стоимости составит в пределах Украины — в среднем на 14% и в пределах области – на 13%. Пересмотр тарифов вызван, прежде всего, увеличением логистических затрат на доставку.

К примеру, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до просмотра тарифов.

Также по новым тарифам с 1 июля будут доставляться отправки "Укрпочта Экспресс" – повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы", но стоимость международных отправлений остается неизменной.

Бензин тянет за собой проезд – поездка на транспорте также дорожает

Как сообщает "Сегодня" из-за роста цен на топливо за последние 2 месяца на 50-70% многие перевозчики хотят поднять цены на проезд.

Своего уже добились перевозчики в Одессе – здесь проезд вырастет с нынешних 10 до 15 гривен. В Ровно и Луцке перевозчики хотят поднять цену за проезд в зависимости от маршрута до 12-15 гривен.

Впрочем, в июле эксперты топливного рынка прогнозируют снижение цен на все виды топлива – до 49 гривен за литр бензина, 53 гривен за дитопливо и 37 гривен за автогаз.