Сколько будет стоить топливо – эксперты дали прогноз по ценам на бензин, дизтопливо и автогаз

В июле топлива в Украине станет не только больше, но оно еще и снизится в цене

Ситуация с дефицитом топлива, начавшаяся в конце апреля из-за целенаправленных действий российских агрессоров, улучшилась – сети АЗС объявляют об отмене лимитов на топливо, а власти обещают провести топливопровод. Более того, эксперты прогнозируют постепенное снижение цен на бензин и дизтопливо.

Об этом пишет "Forbes", ссылаясь на мнение экспертов, прогнозирующих снижение цен на дизтопливо и бензин в среднем на 1-2 гривны в течении июля.

В результате средние цены на бензин в ближайшее время составят 50 гривен за литр и дизельного топлива около 55-56 гривен, прогнозирует аналитик Upeco Александр Сиренко. К концу июля по прогнозу совладельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина цена упадет еще до 49 гривен за литр бензина и 53-54 гривен за дизтопливо.

Как рассказал "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, в течение ближайшей недели должна снизиться цена автогаза примерно на 1,5-2 гривны, так что средняя цена составит 35-37 гривен за литр.

Тем временем народный депутат Андрей Герус и участники топливного рынка спорят, когда же на украинском топливном рынке исчезнет дефицит.