Лимитов на бензин нет – сеть АЗС «ОККО» сообщила об отмене лимитов на топливо

Владельцы карт PRIDE от ОККО могут покупать топливо без всяких лимитов

Сеть АЗС "ОККО" сообщила, что с 1 июля отменяет все лимиты абсолютно на все виды топлива на собственных автозаправках.

Как уточняет на своей странице в Facebook ОККО, новые условия отпуска топлива действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.

Также клиенты-владельцы карты PRIDE могут покупать автогаз за наличные на тех автозаправочных комплексах, на которых отпуск топлива производится исключительно на безналичной основе.

Последнее время бизнес и власти отмечают ежедневное улучшение ситуации с наличием топлива на заправках, так народный депутат Украины Андрей Герус прогнозировал уже в июле отмену всех лимитов на топливо в Украине. Правда по мнению экспертов это вряд ли случится раньше сентября.

Тем временем заместитель министра экономики Украины Александр Грибан на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе топливного форума "Fuel for Ukraine" в Варшаве, поднимался вопрос строительства топливопровода, который бы соединил польские порты с украинской границей. Более того, под этот проект уже ищутся инвесторы, чтобы решить проблемы с топливом для Украины.