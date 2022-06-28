Лимит на дизель и бензин: нардеп назвал дату, когда заправки снимут ограничения

Представители власти говорят, что удалось наладить поставки бензина и дизеля из Европы

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения были трудности с поставкой горючего для автомобилей, однако властям удалось оперативно преодолеть кризисный период. Не исключено, что в ближайшее время вводимые на АЗС лимиты на заправку дизеля и бензина будут сняты.

Об этом во вторник, 28 июня, заявил народный депутат Андрей Герус на брифинге в Киеве.

По его словам, лимиты на заправках в Украине будут отменены уже в июле, ведь за текущий месяц (июнь) на украинский рынок зашло более 600 тысяч тонн нефтепродуктов из Европы. Из них 400 тысяч тонн – дизельное топливо, а еще 200 тысяч – бензин.

Герус отметил, что это в целом говорит о стабилизации ситуации на заправках Украины, однако местами есть определенные сложности.

"В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – сказал народный депутат.

По словам Геруса, Украина наработала план поставок топлива и логистику из разных европейских стран, поэтому план россиян по созданию в нашей стране кризиса окончательно провалился.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие изменения произошли на рынке топлива в Украине и кому хватит бензина и дизеля в ближайшее время. Также мы писали, что происходит с ценами на горючее и чего ждать от них дальше.