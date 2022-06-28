Ліміт на дизель та бензин: нардеп назвав дату, коли заправки знімуть обмеження

Представники влади кажуть, що вдалося налагодити постачання бензину та дизелю з Європи

В Україні через повномасштабне російське вторгнення були труднощі з постачанням пального для автомобілів, однак владі вдалося оперативно подолати кризовий період. Не виключено, що найближчим часом ліміти на заправку дизелю та бензину, які вводилися на АЗС, будуть зняті.

Про це у вівторок, 28 червня, заявив народний депутат Андрій Герус під час брифінгу у Києві.

За його словами, ліміти на заправках в Україні скасують вже у липні, адже за поточний місяць (червень) на український ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів з Європи. З них 400 тисяч тонн — дизельне паливо, а ще 200 тисяч — бензин.

Герус зазначив, що це в цілому говорить про стабілізацію ситуації на заправках України, однак місцями є певні складнощі.

"У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", — сказав народний депутат.

За словами Геруса, Україна напрацювала план постачання палива та логістику з різних європейських країн, тому план росіян по створенню у нашій країні кризи остаточно провалився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які зміни відбулися на ринку палива в Україні та кому вистачить бензину та дизелю найближчим часом. Також ми писали, що відбувається з цінами на пальне й чого очікувати від них далі.