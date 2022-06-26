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Ситуація на ринку палива змінилася — експерти відповіли, кому вистачить бензину та дизелю

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На заправках зберігаються черги за бензином Новина оновлена 26 червня 2022, 07:45
На заправках зберігаються черги за бензином

Ціни знизилися з різних причин

Паливо в Україні — у дефіциті, на заправках все ще шикуються черги. Ціна трохи знижується, але про поповнення потреб повною мірою говорити не можна, вважають експерти.

"Телеграф" зібрав основні дані щодо різних видів палива. Через складнощі з ввезенням в Україну тільки через сухопутний західний кордон очікувати на швидке зниження ціни або великих запасів не варто.

Як розповів експерт нафторинку Леонід Косянчук виданню "Vesti.ua", ціни на пальне в Європі пішли вгору. В Україні ж відбувається зниження ціни другий тиждень поспіль. Ситуація складна – за місяць українські оператори паливного ринку за місяць можуть запровадити паливо, яке споживається за тиждень.

Дані моніторингу Консалтингової групи "А-95" показали, що на оптових ринках країни ціна знизилася на дизель та бензин у порівнянні з роздрібним вперше за час вторгнення росії. Зокрема, дизель подешевшав на 1-2 грн на літрі та коштував 51-54 грн/л у південних областях. Продавці пов’язують це з мінімальною рівновагою ринку та тим, що аграрії та інші промислові споживачі сформували запаси.

Таке зниження означає, що ринок поступово наповнюється бензином та дизелем, ціни не лише падають — до регіонів, де не вистачає палива, його доставлятимуть більше. Одним із регіонів, куди можуть підвести паливо в результаті збалансування ринку, можуть стати Черкаси.

Щодо газу, то він подешевшав дуже відчутно — втратив до 2 грн. Експерти пояснюють, що на нього збалансувався попит і збільшилися обсяги поставок. Таким чином газ став одним із небагатьох видів палива, за яким немає великих черг. Вартість палива в Україні зберігається на рівні п’ятниці:

Цена на газ, бензин, дизель в Украине
Ціна на газ, бензин, дизель в Україні

Раніше "Телеграф" писав, що витратитися автомобілістам доведеться додатково — в Україні дорожчає автострахування.

Теги:
#Газ #Бензин #Паливо #Дизель