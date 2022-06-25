Водіям приготуватися: в Україні подорожчає автострахування

Страхові компанії теж вкладатимуться у свої виплати більше

Від п’ятниці, 1 липня, в Україні буде змінено вартість обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ), яку повинні мати водії у нашій країні. Ціна такого полісу підвищиться на 10–20%.

Інформацію передає портал "Твоя машина". Разом з такою гіркою пігулкою йде і "підсолоджувач" — страхові компанії зобов'язуються збільшити розмір виплат, які клієнт отримає у разі настання страхової ситуації.

Варто зазначити, що суми компенсацій, що виплачуються компаніями, піднімуться на кілька десятків тисяч гривень. Усього основних пунктів, що будуть змінені, три:

пошкодження майна – 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч);

– 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч); заподіяння шкоди життю та здоров’ю учаснику дорожньо-транспортної пригоди (на одного потерпілого) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч);

(на одного потерпілого) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч); самостійне оформлення ДТП його учасниками для страхової компанії, що буде зроблено згідно з європротоколом — 80 тисяч гривень (раніше 50 тисяч).

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився іншими важливими новинами для автомобілістів. Наприклад, ми розповідали, які існують способи заощадити бензин, що дуже актуально з нинішніми цінами на пальне.

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