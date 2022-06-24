Ціна бензину боляче б’є по гаманцю: 10 способів, як заощадити паливо

Прості правила допоможуть зменшити витрати бензину і, як наслідок, витрати

В Україні вже другу добу поспіль трохи знижується ціна на більшість видів бензину. Проте станом на ранок п’ятниці, 24 червня, на 11 копійок підскочила вартість автомобільного газу, зупинившись на позначці 41,90 грн/літр.

Телеграф повідомляє актуальні ціни на найпопулярніші види палива, посилаючись на дані ресурсу Мінфін. Нагадаємо, що у своїх розрахунках адміністратори сайту використовують інформацію Консалтингової групи "А-95".

Порівняно з попередньою добою незмінною залишилася вартість преміум-пального — як бензину А-95 (53,32 грн/літр), так і дизеля (57,96 грн/літр).

Водночас одразу на 89 копійок подешевшав бензин марки А-92. Наразі за нього просять у середньому 49,67 грн/літр. Його "дев’яносто п’ятий" побратим коштуватиме 50,65 грн, а дизель — 56,41 грн за літр.

Актуальні ціни на бензин в Україні 24 червня

Така цінова політика дуже бентежить багатьох автомобілістів. Тому все частіше можна почути питання щодо необхідності економити на витраті бензину. Декілька можливостей це зробити назвав один із ведучих YouTube-каналу InfoCar Павло Кащук у свіжому відео.

Усього таких правил десять:

Не гальмуйте. Точніше, гальмуйте, але в міру, тому що саме процес гальмування вважається "паразитною" витратою палива. Ми втрачаємо бензин набагато більше, якщо дозволяємо машині постійно розганятися, а потім різко зупинятися. Для того, щоб навчитися їздити плавно та повільно, уявляйте, ніби в авто немає гальм. Це дозволить більш ефективно розраховувати свою траєкторію та швидкість. Не зупиняйтесь. Дуже багато енергії витрачається на зрушення машини з місця. Максимально вимкніть повні зупинки з руху. Краще повільно їхати, аніж постійно гальмувати-розганятися. Скажіть "так" кліматичній установці. Кондиціонер дійсно використовує додаткове пальне, але витрата буде все одно менше, якщо ви залишите навстіж всі вікна. Відкрите вікно авто збільшує опір повітря, що впливає на швидкість тощо. Кліматична установка. Кондиціонер використовує додаткове пальне, але не лише для комфорту. Він працює на екологічний стан усередині авто. Використовуйте клімат-контроль. Якщо відкривати вікна, то авто долатиме зайвий опір повітря і витрачатиме більше бензину. Відключайте фари, музику та інше електрообладнання тільки, якщо пальне дійсне на мінімумі та потрібно дотягнути до АЗС. В іншому їх споживання бензину не надто велике. Пам’ятайте, що автомобіль на автоматичній коробці передач споживає менше бензину. Якщо у вас машина з механічною, пам’ятайте – на "нейтралці" ви витратите набагато більше пального. Шини. Якщо тиск у шинах невеликий, то більше споживається пальне і швидше зношується гума. Якщо тиск збільшити, колесо стає рівним, автомобіль краще котиться. Найкраще "перекачувати" лише на 0,2-0,3 атмосфери більше, ніж рекомендовано. Не використовуйте надважкі шини. Швидкість. Звертайте увагу, як ви рухаєтеся. Найбільше — на динаміку та прискорення. Чим частіше ви додаватимете газу, тим більше бензину піде. Вага. Більшість у багажнику є купа речей, які не потрібні. Заберіть все зайве. До речі, кількість пального в баку — це теж вага, враховуйте. Не ігноруйте технічне обслуговування. Найбільше уваги приділяйте повітряному фільтру, радіаторам, коробці передач та кондиціонеру. Також важливим є рівень технічної води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна злити з автомобіля бензин, якщо ви хочете зробити невеликий запас палива. Як відомо, зараз АЗС не дозволяють використовувати каністри при покупці пального.