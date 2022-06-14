Як злити бензин з машини: три простих способи

Люди потребують запасу пального будинку

У зв’язку із зростанням цін на пальне, а також недостатньою кількістю бензину на українських заправках багато водіїв стали цікавитися тим, як можна злити бензин з бака власного авто. Причина в тому, що на АЗС не дозволяють набирати паливо в каністри, а запас бензину в наш нестабільний час хочеться багатьом.

Про те, як можна просто і не надто затратно у плані сил злити паливо з бензобака, розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс Dexpens. Однак важливо не використовувати ці поради для заподіяння шкоди будь-якому іншому водієві та його транспортному засобу.

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Спосіб №1. "Бородатий"

Ця версія підходить для власників старіших машин. Вся справа в тому, що будь-яка сучасна машина має спеціальну гвинтову кришку, якою обладнано заливну горловину. Більше того, окремі моделі авто ще можуть мати і спеціальний замок на цій системі. Також горловина бака нерідко обладнана спеціальною фільтрувальною сіточкою, яка виловлює великі частинки сміття, здатні потрапити в бак.

Саме тому багато хто не може скористатися стандартним і перевіреним роками способом: довгий шланг, опущений в бензобак, і вдихання повітря по ньому — щоб задати "шлях" палива. Якщо у вас стара машина і ви можете провести таку процедуру – це буде найпростіший варіант зливання бензину. Проте будьте обережні та не наковтайтесь токсичних речовин!

Спосіб №2. З клапаном

Багато авто обладнано зараз спеціальним клапаном, який дозволяє зливати пальне. Для того, щоб здійснити цю процедуру слід:

встановити авто на рівну поверхню спеціального майданчика (з вільним доступом до днища машини);

зафіксувати транспортний засіб (ТЗ) спеціальними пристроями, що захистять його від відкатів;

відкрутити пробку клапана;

підставити під авто спеціальний резервуар, в який стікатиме паливо.

Додамо, що приміщення має добре провітрюватися, щоб людина, яка виконує операцію, не надихалася шкідливими парами.

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Спосіб №3. Двигун

Якщо у вашій машині відсутня спеціальна система зливу бензину, є ще один спосіб.

Встановіть автомобіль на рівному майданчику. Переведіть коробку передач на "нейтралку" або паркінг. Заглушіть двигун, відкрийте кришку капота і дозвольте "путрощам" авто трохи охолонути. Знайдіть місце, де паливний шланг з’єднується з двигуном, та від’єднайте його. Вільний кінець шланга опустіть у каністру або в іншу ємність. Поверніть ключ у замку запалювання, щоб почав працювати паливний насос. При цьому двигун не повинен заводитися.

Важливо: не допускайте повного зливання бензину, щоб насос не почав перекачувати повітря. Це може вивести машину з ладу. Якщо ви побачите в злитому паливі бульбашки повітря, негайно припиняйте процедуру. Для цього достатньо повернути ключ запалення.

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Зрозуміло, під час усіх трьох способів водіям та людям поруч заборонено курити чи використовувати інші відкриті джерела вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що багато українських водіїв через війну перейшли на т.зв. "спиртовий бензин". Ми аналізували, чи він шкідливий для машини.