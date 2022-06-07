Бензин дорожчає, а електрокари розмітають на вторинному ринку: що відбувається з авторинком

Українці намагаються знайти вихід із триваючих проблем з паливом

Ситуація на паливному ринку в Україні далека від стабільності — бензину, газу та дизеля не вистачає, його вартість коливається та періодично знову зростає. На чорному ринку ціна найчастіше вища, ніж на офіційних заправках.

Згідно з даними порталу "Авто.ріа", на ранок 7 червня середня вартість палива склала: A-95+ 51.47 грн, A-95 50.28 грн, A-92 49.53 грн, ДП 56.42 грн, Газ 41.93 грн.

Залежно від регіону, ціна палива відрізняється, як і в мережі різних заправок. Різниця може бути суттєвою, тому вартість газу коливається від 37 до понад 46 грн за літр.

Ціна на газ, бензин та дизель в Україні

Проблеми з паливом в Україні спричинили "бум" на ринку електромобілів. Їх почали активніше купувати із початком зростання паливної кризи. Але, як зазначив Станіслав Бучацький, засновник Інституту досліджень авторинку, їхня кількість на дорогах не дотягує навіть до пів відсотка і становить приблизно 35 тисяч із 14 млн.

Цікавий факт — з початком паливного дефіциту стало простіше купити дорожчу "Теслу", ніж найпопулярніший Nissan Leaf — їх одразу розкупили на вторинному ринку.

Варто зазначити, що до особливостей електрокарів відносяться не тільки здатність обходитися без стандартного палива, а й невеликий запас ходу, тому це більше міський автомобіль. У випадку, якщо є доступ тільки до мережі 220, за ніч зарядити акумулятор вдасться лише на 80-150 км залежно від погоди, дороги та характеристик машини.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні намагаються подолати паливну кризу — шукають постачальників в інших країнах, але не всі види палива доступні. Ціни на бензин, наприклад, зросли не лише в Україні.