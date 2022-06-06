Ціни на паливо скачуть: скільки коштують бензин, газ та дизель на заправках та "чорному ринку"

Деякі види палива знову дорожчають

Ціни на паливо продовжують залишатися високими, незважаючи на часткове подолання дефіциту. На багатьох заправках вже можна купити бензин та газ, місцями без черг. Але що відбувається із цінами?

"Телеграф" зібрав усе, що відомо на цю мить про вартість палива. Придбати його можна як на офіційних заправках, так і ризикуючи станом власного авто у мережі з рук.

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Сайт "Мінфін" дає таке цінове зведення за основними АЗС у регіонах. Ціна вказана у гривнях за літр палива. Як бачимо, середня вартість газу в Україні коливається близько 41-42 грн, дизельного палива 56 грн за літр, а 95 бензину — 50 грн. Зріджений газ подорожчав за попередній тиждень у середньому на 1,68 грн, свідчать дані Консалтингової групи А-95.

Середня ціна на паливо по областях України

Купити паливо за такими цінами може бути складно – не всі автолюбителі готові стояти в чергах, на деяких заправках продовжують діяти кількісні обмеження (для власників карток та додатків вони можуть змінюватися – WOG збільшила ліміти відпустки до 40 літрів для власників картки Прайд, але лише у бак авто).

За таких умов процвітає чорний ринок — у мережі пропонують купити бензин, заманюючи не лише цінами, а й можливістю доставки.

Ціна відповідає середньоринковій

Але багато продавців, користуючись дефіцитом, пропонують придбати паливо значно вище за середню за ринком ціни — від 65 до 90 грн за літр. Як бонус – пропонують скористатися доставкою, не завжди безкоштовно.

Багато оголошеннях зазначено, що бензин не спиртовий. "Телеграф" розповідав у чомусь небезпека такого виду палива. Також частина продавців користуються системою "закладок", залишаючи каністри з бензином в обумовленому місці — покупець не бачить товару перед придбанням.

Раніше повідомлялося, що ситуація стабілізується не з усіма видами палива — постачальників бензину все ще не вистачає.