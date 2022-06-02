Стало легше або чекатимемо ще місяць – що відбувається на ринку палива

Експерти розповіли чого чекати на ринку палива

На ринку палива продовжується досить неоднозначна ситуація, хоча на думку деяких експертів, загалом ситуація за деякими позиціями покращується.

Паливо поки що не дорожчає

Як повідомили "Телеграфу" учасники паливного ринку, ціна на паливо в Україні після стабілізації гривні також стала стабільною і тепер можна придбати бензин за 51-53 гривні, дизельне паливо за 54-58 гривень і автогаз за 39-41 гривню.

"Ця ціна встановилася після скасування держрегулювання та зміцнення гривні і поки що не дорожчає", — наголосили "Телеграфу" у компанії "БРСМ-Нафта".

Проблема з доступністю палива зберігається

У тому, що стосується доступності палива для українців учасники ринку дещо розійшлися на думці, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підкреслив, що проблем із дизпаливом і газом у Києві стало менше – газ і дизель часто можна купити вже без черг. Бензин доводиться спочатку пошукати, а потім постояти в черзі. Досить непогана ситуація на заході країни, гірша у південних регіонах і найгірша – на сході.

З ним не цілком згоден директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, за його словами, найкраще ситуація в західних регіонах країни, куди паливо надходить насамперед.

"Більшість заправок у Києві та області стоять без палива, а на ті, які ним торгують черга може досягати 100-200 машин. Ще гірша ситуація на сході, на півдні ситуація трохи краща. Загалом ситуація по країні залишається незмінною – суттєвий дефіцит палива", – констатує Мельничук.

Коли отримаємо палива у достатку

І експерти, і учасники ринку сходяться на думці, що чекати на швидке вирішення проблем з паливом не варто.

Хоча, за словами Сергія Куюна, кількість імпортерів палива в травні подвоїлася, його, як і раніше, не вистачає, оскільки вільних обсягів на європейському ринку немає, до того ж європейці його притримують в очікуванні початку дії нафтового ембарго проти Росії.

Проте обсяги імпорту постійно зростають, що говорить про покращення ситуації.

За словами Олександра Мельничука, створення з нуля нової логістичної моделі, чим зараз займається паливний бізнес, потребує не одного місяця, але ситуація, безперечно, покращуватиметься.

"Думаю через місяць-півтора ситуація покращиться – бензину на АЗС у столиці та центрі країни стане більше, а черги менше. На заході та півдні думаю ситуація покращиться навіть дещо раніше, а ось зі східними регіонами буде найскладніше, але думаю і там стане трохи легше", — вважає Олександр Мельничук.

Тим часом у державі задумалися про повернення регулювання над ринком та створення національного оператора ринку нафтопродуктів, що доручено зробити НАК "Нафтогаз".