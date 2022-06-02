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Стало легче или будем ждать еще месяц – что происходит на рынке топлива

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Эксперты оценили ситуацию на рынке
Эксперты оценили ситуацию на рынке

Эксперты рассказали чего ждать на рынке топлива

На рынке топлива продолжается довольно неоднозначная ситуация, хотя по мнению некоторых экспертов, в целом ситуация по некоторым позициям улучшается.

Топливо пока не дорожает

Как сообщили "Телеграфу" участники топливного рынка цена на топливо в Украине после стабилизации гривны также стала стабильной и теперь можно приобрести бензин за 51-53 гривны, дизельное топливо за 54-58 гривен и автогаз за 39-41 гривну.

"Эта цена установилась после отмены госрегулирования и укрепления гривны и пока не дорожает", — подчеркнули "Телеграфу" в компании "БРСМ-Нафта".

Проблема с доступностью топлива сохраняется

В том, что касается доступности топлива для украинцев участники рынка несколько разошлись во мнении, так, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что проблем с дизтопливом и газом в Киеве стало меньше – газ и дизель можно купить уже без очередей. Бензин же приходится сперва поискать, а потом постоять в очереди. Довольно неплохая ситуация на западе страны, хуже в южных регионах и самая плохая – на востоке.

С ним не вполне согласен директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, по его словам лучше всего ситуация в западных регионах страны, куда топливо поступает раньше всего.

"Большинство заправок в Киеве и области стоят без топлива, а на те, которые им торгуют очередь может достигать 100-200 машин. Еще хуже ситуация на востоке, на юге ситуация чуть получше. В целом ситуация по стране остается прежней – существенный дефицит топлива", — констатирует Мельничук.

Когда получим топлива в достатке

И эксперты, и участники рынка сходятся во мнении, что ждать скорого решения проблем с топливом не стоит.

Хотя, по словам Сергея Куюна, количество импортеров топлива в мае удвоилось, его по-прежнему не хватает, поскольку свободных объемов на европейском рынке нет, к тому же европейцы его придерживают в ожидании начала действия нефтяного эмбарго против рф.

Тем не менее объемы импорта постоянно растут, что говорит об улучшении ситуации.

По словам Александра Мельничука, создание с нуля новой логистической модели, чем сейчас занимается топливный бизнес, требует не одного месяца, но ситуация несомненно будет улучшаться.

"Думаю через месяц-полтора сиутация улучшится – бензина на АЗС в столице и центре страны станет больше, а очереди меньше. На западе и юге думаю ситуация улучшится даже несколько раньше, а вот с восточными регионами будет сложнее всего, но думаю и там станет чуть полегче", — считает Александр Мельничук.

Тем временем в государстве задумались о возврате регулирования над рынком и создании национального оператора рынка нефтепродуктов, что поручено сделать НАК "Нафтогаз".

Теги:
#Бензин #Топливо #АЗС #Дефицит